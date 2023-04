Milan, l’Europa per salvare tutto Pioli spera nell’effetto-Napoli

Il Milan è uscito dal pareggio di San Siro contro l’Empoli con due certezze: la corsa per un posto in Champions sarà una roulette che si deciderà all’ultimo giro e le seconde linee non sono minimamente all’altezza delle prime. Quanto al primo punto sembra che la corsa a perdere punti sia lo sport del momento, con i rossoneri che hanno una volta di più sprecato l’occasione di fare un salto in avanti in classifica lasciandosi l’Inter a 4 punti, sfruttando sia il pari dei nerazzurri a Salerno che l’impegno interno contro i toscani. Invece, come contro la Salernitana, alla fine hanno portato a casa un solo punto, e se non fosse stato per l’impresa di Napoli l’emorragia di punti sarebbe persino peggiore (sono 5 quelli conquistati nelle ultime 5 giornate). Chi sperava che l’effetto del Maradona si prolungasse è rimasto deluso, ma in fondo la cosa è in linea con l’andamento da montagne russe di una squadra che nel 2023 non ha mai avuto continuità di risultati salvo il mini-filotto con Toro, Tottenham, Monza e Atalanta. Adesso, però, a comandare è la Champions in corso, con la sfida di mercoledì prossimo con il Napoli che bussava già nella testa dei giocatori. Perché dividersi su due fronti tanto importanti non è facile, e Pioli lo sa bene.