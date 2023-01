Milan, Messias è pronto per dare il suo contributo E Pioli pensa di lanciare dal 1’ Vazquez in porta

C’è una difesa da blindare in casa rossonera, perché quello che era uno dei punti di forza della passata stagione si sta rivelando un problema per Stefano Pioli che, anche contro la Roma, si è ritrovato con due gol al passivo. Questioni di posizionamento nei calci piazzati. Non avrà ancora il portiere Maignan, sempre alle prese con la riabilitazione, Pioli, che forse potrebbe anche decidere, almeno in Coppa Italia, nel confronto con il Torino, di lanciare il portiere Devis Vazquez. Recupererà almeno uno dei tanti infortunati e che potrebbe essere riproposto fin dal primo minuto, sulla fascia destra, al posto di Saelemaekers. Contro il Torino (aveva segnato ai granata in campionato e non senza proteste) potrebbe essere il turno di Junior Messias.