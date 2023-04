Milano al Forum attende Treviso

Il calendario della tredicesima giornata di ritorno prevede un impegno casalingo anche per Milano che ospiterà Treviso in una gara che non dovrebbe riservare particolari difficoltà per i padroni di casa. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere Verona attende la visita di Scafati con gli ospiti che devono imporsi per risucchiare i campani nei bassi fondi della classifica. Le altre gare: Napoli-Tortona, Pesaro-Trieste, Verona-Scafati, Milano-Treviso, Venezia-Varese, Brindisi-Trento, Reggio Emilia-Brescia.

La classifica: Virtus 42; Milano 40; Tortona 36; Sassari 32; Venezia 30; Brindisi 28; Trento 26; Pesaro e Brescia 24; Treviso 22; Reggio Emilia, Trieste e Scafati 20; Verona e Napoli 18; Varese 16 (-16).