Milano aspetta Pesaro Reggio Emilia a Varese

Scontro tra Trento e Trieste nella decima giornata di ritorno del campionato di serie A di basket, mentre Milano attende Pesaro e Tortona scenderà invece in campo a Venezia.

Per quanto riguarda la combattuta lotta per non retrocedere Scafati gioca in casa contro Brindisi e Reggio Emilia sarà impegnata a Varese per cercare di risalire e sperare nella salvezza.

Le altre gare: Sassari-Treviso, Trento-Trieste, Venezia-Tortona, Varese-Reggio Emilia, Brescia-Verona, Milano-Pesaro, Scafati-Brindisi.

La classifica: Virtus Bologna 38; Olimpia Milano e Tortona 34; Dinamo Sassari e Varese 28; Brindisi 26; Trento, Reyer Venezia e Vuelle Pesaro 24; Leonessa Brescia, Trieste e Treviso 20; Scaligera Verona, Napoli, Scafati e Reggio Emilia 16.

m. s.