Il calendario della quarta di ritorno prevede il derby lombardo tra Varese e Milano, con i meneghini che giovedì scorso non hanno disputato il loro impegno di Eurolega a causa del terremoto in Turchia. Pesaro, invece, è attesa a Venezia dove farà il suo debutto in panchina Neven Spahija dopo l’esonero di Walter de Raffaele. Tortona ospiterà Trieste con i giuliani che hanno trovato la quadratura del cerchio e ora sono una vera e propria mina vagante.

Le altre gare: Treviso-Napoli 85-82. Oggi: Tortona-Trieste, Venezia-Pesaro, Varese-Milano, Scafati-Trento, Brindisi-Verona, Brescia-Sassari.

La classifica: Milano e Virtus 28; Tortona 26; Pesaro 22; Varese 20; Sassari, Brindisi e Trento 18; Venezia, Trieste e Treviso 16; Scafati, Brescia e Napoli 14; Verona 12; Reggio Emilia 10.