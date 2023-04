Milano in viaggio verso Verona

Nell’anticipo della undicesima giornata di ritorno Reggio Emilia ha fatto valere il fattore campo sconfiggendo Treviso e raggiungendo proprio i veneti in classifica ha compiuto un passo in avanti importante verso la salvezza. L’Olimpia Milano, che come la Virtus ha terminato il suo percorso in Eurolega, giocherà a Verona.

Le altre gare: Reggio Emilia-Treviso 88-77. Oggi: Napoli-Venezia, Verona-Milano, Brindisi-Sassari, Tortona-Brescia, Trieste-Varese, Pesaro-Scafati.

La classifica: Virtus Bologna 38; Milano 36; Tortona 34; Sassari 30; Brindisi, Trento e Venezia 26; Pesaro 24; Brescia 22; Trieste, Treviso e Reggio Emilia 20; Scafati, Napoli 18; Verona 16; Varese 12 (-16).