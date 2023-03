Milano rischia sul campo di Brindisi

La sesta di ritorno è caratterizzata da incontri che possono rivelarsi chiave nella lotta per la salvezza. Napoli va a Reggio Emilia con i padroni di casa che sono costretti a vincere per non ritrovarsi con almeno un piede già in serie A2, mentre Brescia ospita Trieste con i lombardi che, dopo aver vinto la Coppa Italia, in campionato continuano a registrare diverse difficoltà. Per quanto riguarda la vetta Milano va a Brindisi per una partita che va ad inserirsi tra le fatiche di Eurolega. Infine Tortona ospita Verona in una gara dove il pronostico è tutto a favore dei piemontesi.

Le altre gare: Varese-Pesaro 110-99. Brindisi-Milano, Treviso-Trento, Brescia-Trieste, Tortona-Verona, Reggio Emilia-Napoli, Scafati-Sassari.

La classifica: Milano e Virtus Bologna 32; Tortona 28; Varese 24; Sassari, Trento, Pesaro e Brindisi 22; Venezia e Trieste 18; Treviso 16; Verona, Brescia e Scafati 14; Reggio Emilia 10.