Milinkovic-Savic batte Teodosic nel duello tra schiacciate e calcio

Vanja Milinkovic Savic, portiere del Torino Calcio, nel primo pomeriggio di ieri ha fatto una ‘scappata’ all’allenamento della Virtus per andare a stringere la mano a Milos Teodosic. Il numero 44 bianconero conosce bene il fratello Sergej, centrocampista della Lazio e della nazionale serba, ma non aveva mai incontrato Vanja. I due hanno fatto subito amicizia, ma non staremmo parlando di persone che hanno nel loro animo lo spirito dell’aquila a due teste se tra i due non fosse nata una piccola sfida. Ognuno doveva far vedere cosa era in grado di fare nello sport dell’altro e senza discussione la vittoria è andata a Milinkovic che ha dimostrato di sia saper palleggiare sia di chiudere una entrata con una schiacciata con lo stesso Teo che ha pubblicamente ammesso, con il sorriso sulle labbra, che lui quel gesto lì non sarebbe riuscito a farlo. Più quadrato il piede di Milos che non ha dimostrato molto destrezza con il pallone, nonostante la sua testardaggine nel provare e riprovare non convincendosi che la dimensione della sua scarpa era troppo grande e che di Zlatan Ibrahimovic al mondo ce ne è uno solo.

Se la rideva di brutto Kyle Weems a cui era probabilmente venuto in mente un episodio dell’anno scorso quando Teo era stato battuto a bowling dai compagni e mentre loro si godevano gli ultimi spiccioli della serata, il buon Milos aveva affittato due piste continue per allenarsi meglio ed essere più competitivo in una occasione successiva. Ecco spiegata che cosa è la mentalità vincente.

Massimo Selleri