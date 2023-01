Missione De Akker: alle 15 c’è la sfida con la capolista Recco

Sfida ai campioni. Appuntamento con la ’storia’ contro la pluriscudettata Pro Recco per la De Akker che alle 15 è attesa dal confronto nella vasca dei liguri. Reduci dalla vittoria di sabato contro Salerno e in attesa di ospitare Roma per una nuova fondamentale sfida salvezza, la formazione di Federico Mistrangelo è attesa dal confronto contro la Pro Recco, unica formazione ancora a punteggio pieno con 11 vittorie. Assente ancora Grossi, a riposo Spadafora, l’occhio dei bolognesi, con tutta la voglia di far bene in casa del Recco, è proiettato per la sfida contro Roma di sabato, che chiude il girone di andata e vista la classifica, rappresenta una possibile svolta per la squadra bolognese.

La classifica: Pro Recco 33, An Brescia 30, Ortigia Siracusa 27, Trieste 24, Savona 22, Telimar Palermo 21, Quinto Genova 18, Roma, De Akker e Rn Salerno 10, Anzio Waterpolis 8, Posillipo 5, Bogliasco e Nuoto Catania 4.