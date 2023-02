Missione durissima per la De Akker con Siracusa Rari Nantes, spareggio salvezza con Bogliasco

Doppia sfida casalinga per le formazioni maschili, fondamentale trasferta ligure per le ragazze. Il turno che attende le tre squadre di serie A di pallanuoto cittadine, sono ancora una volta importanti. In A1 maschile gara casalinga per la De Akker che alla piscina Longo ospiterà alle 14.30 l’Ortigia Siracusa. Sfida difficile per i ragazzi di Federico Mistrangelo contro quella che a tutti gli effetti è la terza forza del campionato. "Vogliamo fare una grande prova soprattutto a livello di temuta mentale e qualità di gioco – conferma Edo Manzi, mancino della De Akker - I punti di differenza parlano chiaro, ma abbiamo dimostrato di dare fastidio anche alle squadre più blasonate".

In A2 maschile, sempre alla Longo la President affronta invece alle 19 il Sori. La formazione d Marco Risso è attesa dalla difficile sfida con i liguri, sia per la forza dell’avversario che per le non perfette condizioni di alcuni elementi della President. In trasferta invece la sfida che attende, in serie A1 femminile la Rari Nantes Bologna. Le ragazze di Andrea Posterivo, reduci dalla bella vittoria con il Como, sono attese da un secondo fondamentale spareggio salvezza contro Bogliasco alle 15. "Bogliasco è una società con tradizione, ottimamente allenata e con un collettivo di spessore – conferma Posterivo –. Noi però non possiamo andare troppo per il sottile, dobbiamo giocare a viso aperto ovunque e cercare sempre esprimere il massimo della nostra prestazione".

In vasca anche la serie C maschile, con la Persicetana attesa dalla sfida delle 18.30 in casa del Ravenna e con la Rari Nantes che invece sarà di scena a Pesaro alle 19.45 con il Pian del Bruscolo.