Missione in Grecia per Reabciuk

Spedizione greca in vista, per la dirigenza rossoblù. Stando a quanto filtra da Atene, uomini mercato o intermediari rossoblù potrebbero essere presenti a una delle prossime sfide dell’Olympiakos, per discutere con giocatore e club ellenico l’eventuale sbarco sotto le Due Torri di Oleg Reabciuk (24 anni), terzino sinistro moldavo di passaporto portoghese. Il Bologna potrebbe assistere a una delle prossime sfide dell’Olympiakos, che affronterà oggi l’Athlirikos Milos, domenica il Volos Neos Podosfairikos, mercoledì 11 l’Atromitos in Coppa e domenica 15 l’Aris Salonicco in campionato. Reabciuk è uno dei principali obiettivi per la fascia sinistra di difesa per il Bologna, che ha la necessità di capire se sia possibile impostare un prestito con diritto di riscatto e quali cifre.

Doig (20) e Lato (24, Valencia) sono le principali alternative, con lo spagnolo che torna d’attualità dopo che ha rifiutato la proposta di rinnovo del Valencia, e Terzic (23, Fiorentina) altro papabile. Il Bologna ha la necessità di impostare un prestito con diritto di riscatto, ergo la scelta sul rinforzo da regalare a Thiago Motta potrebbe dipendere dalla formula concessa dalla controparte. Il summit in vista con l’Olympiakos dirà se Reabciuk possa essere il primo nome sulla lista.

m.g.