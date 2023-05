Mister Dionisi cerca i punti del sorpasso senza Pinamonti

La classifica è corta, il momento è buono: e non si guardi solamente alla sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Lazio, il Sassuolo è squadra in salute e i 19 punti conquistati nelle ultime 10 uscite di campionato ne sono una dimostrazione lampante. La formazione di Dionisi (nella foto), che nell’ultimo periodo ha saputo vincere contro Roma e Juve, è ora in cerca di una vittoria nel match di stasera, tanto per superare il Bologna in campionato quanto per riscattare il pesante ko dell’andata.

Rispetto all’ultima uscita, la sconfitta contro la Lazio, Dionisi riabbraccia Erlic, che verrà schierato al centro della difesa con Tressoldi – in vantaggio su Ferrari – ma perde Zortea per squalifica, con Toljan e Rogerio che agiranno come terzini a protezione di Consigli. Torna anche Lopez, pronto per riprendersi il posto in cabina di regia, mentre Frattesi ed Henrique sono in vantaggio su Thorsvedt in mediana. Assenza importante anche davanti: il rosso preso contro l’Empoli da Pinamonti priverà Dionisi del suo centravanti, con Defrel che si trova davanti una ghiotta occasione. Favorito il francese su Alvarez, mentre per gli attaccanti esterni pochi dubbi: giocheranno Laurientè e Berardi. E a proposito delle due ali ha parlato così Dionisi: "Laurientè è arrivato da quasi sconosciuto e si è inserito benissimo. Ha le qualità per determinare, ma non basta: ora le squadre lo raddoppiano, deve essere un motivo di autostima e di crescita. Berardi sta benissimo, ha una qualità fisica, caratteriale e tecnica che gli ha permesso di giocare 90’ contro la Lazio".

Giacomo Guizzardi