Mistrangelo: "De Akker in rampa di lancio"

di Filippo Mazzoni

La merita promozione, il mercato e la prima storica apparizione in serie A1, con l’avventura nel massimo campionato iniziata il 22 ottobre a Savona, in una delle vasche storiche della pallanuoto nazionale.

Coach Federico Mistrangelo che 2022 è stato per la sua De Akker?

"E’ stato un anno positivo per noi, l’obiettivo che ci eravamo posti, quello di raggiungere la serie A1, lo abbiamo centrato a fine giugno, adesso ci siamo ma sapevamo quanto sarebbe stato complicato giocare nel massimo campionato".

Come stanno andando i primi mesi?

"Potevamo forse fare qualcosa di meglio, sappiamo che non sarà facile, ma siamo in corsa".

Conta che tanti elementi sono al primo anno di categoria.

"Sì in effetti è così, ci sono giocatori che non avevano mai fatto l’A1 ed altri che invece ci sono tornati dopo qualche anno nelle serie inferiori".

Cosa cambia dalla A2 alla A1?

"Dobbiamo adattarci a un ritmo e a una fisicità completamente diverse da quella a cui giocavamo l’anno scorso. All’inizio abbiamo sofferto proprio questo, la difficoltà di riprendere i ritmi di un tempo, o per i nuovi, di adattarsi subito a questo livello completamente diverso".

Siete ampiamente in corsa per la salvezza.

"Anche tra coloro che lottano per la permanenza in A1, ci sono squadre di grande qualità. Bogliasco per esempio si è molto rinforzata, Roma secondo me ha un portiere da top club, Anzio alla fine ha fatto una bella squadra, ma pensare di affrontare casomai nei payout, come potrebbe capitarci, squadre come Catania e Posillipo, non sarà affatto semplice".

Finora è soddisfatto delle prestazioni della squadra?

"Sì. Devo dire che non siamo stati mai al completo mancando prima Alfonso e poi Deserti e mancando quasi sempre uno dei due centroboa. Spero di avere presto di nuovo tutta la rosa al completo. Ho grande fiducia nei miei ragazzi".

Il momento caldo della stagione arriverà probabilmente ai playout.

"Sono convinto che arriveremo nella fase determinante della stagione nella condizione psico-fisica migliore".

Rimane qualche amarezza per queste prime 10 sfide giocate?

"Forse, più per come si era messa la partita che per il valore indiscusso dei nostri avversari, avremmo potuto fare il colpaccio con il Quinto, sarebbe stato un jolly per noi e invece alla fine loro sono stati più lucidi. Poi rimane l’amaro in bocca per la sconfitta con Bogliasco, dove almeno un pari sarebbe stato meritato, ma è inutile guardarsi indietro, teniamo ben saldi occhi e mente sulle prossime sfide e sui nostri obiettivi".

Propositi per il 2023?

"Dobbiamo trovare più fiducia in noi stessi, più consapevolezza. I ragazzi devono avere la forza di andare avanti e vincere partite anche nei momenti più difficili, è qui che si vedono le squadre vere".