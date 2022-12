Molari: "Così l’Università vola a canestro"

di Alessandro Gallo

Ingegnere di 49 anni e, dal primo novembre 2021, Magnifico Rettore dell’Università di Bologna. Nel suo ufficio, in via Zamboni 33, c’è spazio per i trofei che gli sportivi Unibo hanno portato in regalo a lui e ai suoi predecessori negli ultimi anni. Lo sport è una passione, anche se ora, con il nuovo incarico, di tempo per praticarne in prima persona non ce n’è tanto. Ma si ritaglia lo spazio per seguirlo e per migliorare tutto il movimento.

Quali sport ha praticato in gioventù?

"Tanti. Senza mai far parte di club particolari ho giocato a basket, perché ero alto. Ma il ruolo che più mi apparteneva era quello di ala destra nel calcio. Con la vecchia numerazione si potrebbe dire che ero un ‘7’ che crossava per i compagni".

E’ stato visto più volte al PalaDozza.

"Sì, la pallacanestro mi piace molto. Ho seguito sia Virtus sia Fortitudo".

Lei sa bene che Bologna è Basket City e che il derby divide. Lei da che parte sta?

"Non ho inclinazioni particolari. Anche se ai tempi del liceo molti miei compagni simpatizzavano più per la Fortitudo".

Il giocatore che più l’ha colpita?

"Direi Valerio Cucci. Le motivazioni sono molteplici".

Perché Cucci?

"Perché è uno dei nostri. Nel senso che gioca per il Cus Bologna e difende i colori del nostro ateneo. Lo scorso anno era a Scafati. Ha scelto Bologna e la Fortitudo per proseguire meglio il suo percorso di studi".

Valerio è ancora uno degli atleti che fanno parte del progetto ‘dual career’.

"E’ uno dei fiori all’occhiello della nostra attività. Gli atleti di alto livello, che studiano ovviamente, sono seguiti con attenzione. L’Università non fa regali, ma mette a disposizione di questi ragazzi che sono eccellenze sportive, dei percorsi flessibili. E anche dei tutor. In questo modo il binomio studio e sport può essere esaltato ai massimi livelli".

Nel suo programma sportivo c’è altro.

"Stiamo lavorando sugli impianti. Vogliamo renderli sempre più belli e accessibili. Agli studenti, ma anche ai bolognesi. Sto pensando al PalaCus, alla piscina della Record. Alla pista di atletica di via del Terrapieno. Alle strutture per il padel, che ora va tanto di moda. O anche al polo di Ozzano".

E intanto ha già ottenuto l’organizzazione degli Europei di basket nel 2025.

"Ero diventato rettore da poco. Quando i dirigenti del Cus Bologna mi hanno prospettato questa eventualità, ho accettato. Abbiamo parlato con il sindaco, perché vogliamo coinvolgere la città. Sarà una bella vetrina per Bologna, che offre tante opportunità. Anche di studio. E pure di sport".

Come Università siete in contatto con le realtà sportive di Bologna.

"Sì, ci sono accordi in essere con Virtus e Fortitudo. La Virtus si allena con le giovanili al PalaCus. La Fortitudo fa altrettanto anche con la prima squadra quando capita. Ma siamo in contatto con il Bologna e, più in generale, vorrei che si creasse una rete. Un sistema".

Come?

"L’Università è un’eccellenza della città. Può mettere a disposizione impianti, professionalità e servizi. Ritengo che i nostri docenti, qualificati, possano contribuire alla crescita del movimento sportivo".

Torniamo al 2025: sarà una piccola Olimpiade?

"Sarà un’occasione per dimostrare che l’Università può avere una volta di più una dimensione internazionale anche a livello europeo. Vogliamo arrivare ad avere impianti eccellenti".

Si accontenterebbe di un successo organizzativo o vorrebbe anche un bel regalo sportivo?

"Lo scorso anno è arrivato il titolo europeo delle ragazze della pallavolo. Ho seguito le loro partite in streaming. E appena hanno vinto non ho resistito. Con un tweet ho festeggiato con loro".

Il basket invece l’ha fatta soffrire.

"Se non sbaglio avevano vinto gli ultimi tre titoli in fila. E’ stata fatale la sconfitta con i tedeschi, dopo aver condotto tutta la gara. Dopo, però, non ne hanno persa una".

Ottimista per il futuro?

"Non è facile ripetersi ad alto livello. C’è molto ricambio, perché ci sono dei limiti di età e di appartenenza all’università. Ma credo che si stia lavorando bene".

La finale dove sarà giocata?

"Mi auguro al PalaDozza. Ne parleremo con il sindaco e l’amministrazione. Sarà un’occasione per rilanciare una volta di più lo sport universitario ad alto livello".

Le piacerebbe seguire in diretta i campionati nazionali universitari?

"I tempi sono ristretti. Il desiderio ci sarebbe. Poi, come ho detto, lo scorso anno ho seguito in streaming il cammino delle ragazze agli Europei Eusa di volley in Polonia, mi sono entusiasmato. Il loro successo nel volley è un motivo di grande orgoglio".