Mondiali a Budapest. Jacobs e Tortu, c’è la staffetta per rialzarsi Caccia a un altro capolavoro dopo Tokyo

Se l’atletica mondiale ha dovuto fare a lungo a meno di Marcell Jacobs, dopo Tokyo, la staffetta azzurra ne aveva perso le tracce da due anni esatti, qualche spicciolo di giorno in più. "Mi è mancata", ammette il campione olimpico dei 100 alla vigilia della batteria di qualificazione dei Mondiali di Budapest, che lo vedrà oggi – unico sicuro del posto, secondo il responsabile della velocità azzurra, Filippo Di Mulo – rientrare in staffetta come secondo frazionista. "Lui correrà per secondo, per il resto della squadra devo sciogliere gli ultimi dubbi, darò la formazione soltanto nel riscaldamento pre-gara", dice Di Mulo. "Sono contento di essere qui, era da Tokyo che non prendevo parte alla 4x100 e devo dire che mi è mancata parecchio – dice Marcell –. Mi è mancato il gruppo, stare insieme, fare le esercitazioni che facciamo di solito. Siamo determinati e preparati, stiamo lavorando bene e in questi due giorni ho provato i cambi: c’è un ottimo feeling, la pista è veloce, ci possiamo divertire".

Tortu è cauto. "C’è in gioco una finale, nessuno di noi l’ha mai corsa ai Mondiali finora in staffetta, dobbiamo essere in grado di fare una grande gara per qualificarci. Possiamo valere qualcosa di meglio rispetto al 38.04 di Grosseto, dove i cambi non erano perfetti. Il primo obiettivo è andare in finale, e non sarà facile, poi ci sarà quello di andare a medaglia. Almeno cinque o sei squadre sembrano davanti a noi – prosegue il velocista milanese – dagli Usa alla Giamaica, dal Canada campione in carica a Giappone e Gb, ma andremo in pista per lasciarne dietro quante più possibile". Fausto Desalu fa riferimento alla sua sfortuata batteria dei 200 ("dopo le poche gare di quest’anno, c’era un po’ di tensione e dovevo rompere il ghiaccio"), mentre Lorenzo Patta assicura di aver superato il problema fisico che l’aveva escluso dagli Assoluti. Rispetto a Tokyo l’outsider è Simone Ceccarelli. "Siamo tutti equivalenti – dice – in forma, pronti e determinati".

Ieri per l’Italia il settimo posto di Massimo Stano nella 35 chilometri di marcia che hanno visto il bis iridato dello spagnolo Martin dopo la 20 km. Un risultato che solo in parte ripaga dopo il ritiro sulla distanza più breve nella gara inaugurale del Mondiale. Ottime seste Sara Fantini nel martello e Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli. Incredibile lo scontro tra le due golf cart che trasportavano i duecentisti prima delle semifinali. Noah Lyles ha subito un colpo ma ha poi vinto la corsa, anche il giamaicano Andrew Hudson, urtato al viso, ha gareggiato: qualificato poi di diritto.