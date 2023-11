Mondiali di Abu Dhabi,. Yama Dojo d’argento con Demola e Cinti

Grande risultato ottenuto dall’Asd Yama Dojo 08 impegnata ai campionati del mondo di judo-kata ad Abu Dhabi. Nella categoria under 23, la società conquista la medaglia d’argento con la coppia Elena Cinti e Anna Demola, capace di eseguire Ju No Kata. A livello assoluto quarto posto per le campionesse italiane del Team Ima San Mamolo Laura Bugo e Barbara Bruni Cerchier. Con loro anche il tecnico Cesare Amorosi e l’altra coppia Lisa Vertuani e Maria Cristina Zuccatti De Zordo.