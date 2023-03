Monsignor Zuppi volontario al Dall’Ara

Monsignor Zuppi sarà Volontario Per Un Giorno della "Io sto con… onlus" nel progetto Bologna For Community , progetto di responsabilità sociale di Pmg Italia e del Bologna. Il cardinale

nelle vesti di "Volontario Per Un Giorno" accompagnerà le persone con disabilità a Dall’Ara. Il Cardinale sarà accompagnato da Alessandro Alberani testimonial del Bologna for Comunity e Silvana Fusari responsabile del progetto. L’ appuntamento sarà alle 19,30 sotto la Torre Maratona nel settore Distinti dedicato alla disabilità. Per monsignor Zuppi sarà la prima volta allo stadio proprio con la Lazio, da sempre rivale della Roma squadra per la quale fa il tifo il cardinale.

Giacomo Guizzardi