Monti e Stefanini dominano la Lautari’s Wine Cup Nel Winter Tour spiccano Neviani, Mengoli e Lutti

Il Golf Club Bologna ha completato l’attività agonistica di gennaio con due gare dalla forte connotazione associativa e formula a coppie. Il fine settimana è iniziato con la Lautari’s Wine Cup dominata da Guido Monti e Giulio Augusto Stefanini (45) davanti a Lorenzo Lelli e Andrea Vannacci (41). Nella categoria lorda, quella dei colpi effettivamente giocati, successo a Valerio Fiori e Maurizio Livesi grazie a un giro in 78 colpi. Domenica giocatori nuovamente in campo nella Sunday’s Cup. Giulio Augusto Stefanini si è ripetuto, in coppia con Giulia de Vito Piscicelli, vincendo con 46 punti. Alle loro spalle Michela Gazziero e Matteo Mazzoli (40). Nella categoria lorda Christian e Riccardo Carbognin hanno battuto avversari e campo con 69 colpi.

Migliori senior Andrea Boiani e Tiziano Pacetti (38). Al Golf Casalunga domenica era in programma la quarta prova del Winter Tour giocato sulla distanza di 9 buche.

Roberto Neviani (16), Roberto Mengoli (20) e Massimiliano Lutti (23) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Davide Cavalieri (16), Vittorio Finarelli (19) e Domenico Barbuto (18).

Andrea Ronchi