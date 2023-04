Montreal ancora ko resta sul fondo

Gioie qua, dolori là. Solo che il ‘là’ in questione è la casa di Joey Saputo, che mai come in questo travagliato avvio di stagione sta incassando cocenti delusioni in quel di Montreal. Sconfitto sabato notte 0-1, allo Stade Saputo, dal Dc United il Cf Montreal resta inchiodato all’ultimo posto in classifica nella Eastern Conference di Major League Soccer, con un desolante bottino di 6 sconfitte e una vittoria in 7 partite. Cruciale, per provare a risollevarsi, la sfida casalinga di domenica con i New York Red Bulls. Tutt’altra aria si respira a Casteldebole, dove questa mattina la squadra si ritroverà per cominciare la marcia di avvicinamento, brevissima, alla trasferta di venerdì notte in casa Hellas. Orsolini torna disponibile dopo la squalifica, osservati speciali i convalescenti Arnautovic e Cambiaso.