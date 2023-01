Monza cambia alla pari

FIORENTINA

1

MONZA

1

Primo tempo: 1-0

FIORENTINA (4-2-3-1): Terraciano 6; Dodo 6, Martinez Quarta 6.5, Igor 6, Biraghi 6, Bianco 6.5 (19’ st Amrabat 6), Duncan 6 (41’ st Castrovilli sv), Barak 5.5 (34’ st Bonaventura 6), Ikone 5.5, Saponara 6 (19’ st Kouame 6), Cabral 7 (41’ st Jovic sv). Stefano. Allenatore: Italiano 6.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Marlon 6, Caldirola 5.5 (22’ st Pablo Mari 6), Izzo 6, Ciurria 6.5 (37’ st Vignato sv), Pessina 6, Ranocchia 5.5 (18’ st Machin 6), Carlos Augusto 7, Colpani 6 (1’ st Petagna 6), Caprari 5.5 (1’ st Birindelli 6.5), Dany Mota 6.5. Allenatore: Palladino 6.5.

Arbitro: Feliciani di Teramo 6.5.

Reti: 19’ pt Cabral, 16’ st Carlos Augusto.

Note: ammoniti: Igor, Birindelli, Machin. Angoli: 8-1. Recupero: 1’, 4’.

Un tempo per parte, un punto per parte: il Monza raddrizza grazie alle sostituzioni di Palladino una gara che si era fatta in salita, tra le note liete per la viola il lancio di Bianco.