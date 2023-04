Moro: "Felice di giocare in rossoblù"

Con l’Udinese, il 15 gennaio, nella gara di andata, mise a segno un assist per Sansone che fece pensare che stesse arrivando il suo momento. Sensazione azzeccata e rafforzata poi dall’intuizione che portò al gol vittoria di Orsolini a Genova contro la Samp. Nikola Moro è salito in cattedra. Thiago Motta chiama e lui risponde. "Futuro? Presto per parlarne, ma di Nikola sono contentissimo, sta crescendo" dice, il tecnico. E il centrocampista non si fa pregare: "Giocare in questa squadra mi rende felice. Motta è stato un grande giocatore, e noi centrocampisti possiamo imparare ogni giorno da lui. E’ di estremo aiuto per tutti, in particolare per noi che giochiamo in quello che è stato il suo ruolo. La mia crescita come giocatore passa anche dalle sue indicazioni".

Non sarà tempo di parlare di futuro, ma la sensazione è che Motta voglia la riconferma del centrocampista croato, arrivato in estate in prestito oneroso per 1 milione e riscatto fissato a 7 dalla Dinamo Mosca. E la certezza, ad ascoltare le parole di Moro, è che lui voglia rimanere in un Bologna targato Thiago. A Casteldebole se ne parla già e ci si lavora. L’idea è quella di rinnovare il prestito fissando un riscatto a prezzo più basso, sfruttando anche le sanzioni fissate alle Russia che hanno visto gli stranieri liberi di lasciare il paese dopo lo scoppio della guerra con l’Ucraina. Non a caso nel week end al centro tecnico c’era uno degli agenti e intermediari del croato, che a Bologna ha curato anche gli arrivi di Arnautovic prima e Zirkzee poi. Il futuro di Arnautovic e quello di Moro saranno due temi del prossimo futuro. Di certo c’è che un tema è la crescita del 24enne Moro. Si sta prendendo il Bologna. E se a Salerno era andato vicino al gol, divorandosi un’occasione, con l’Udinese non sbaglia e realizza un gran bel gol. Poi rifinisce per il 3-0 di Musa Barrow. Gran partita, insomma. E grande gioia: "È il mio primo gol in serie A e sono molto soddisfatto: ho giocato tante partite da quando sono al Bologna e mi mancava segnare, spero di continuare a farlo anche perché aiutare la squadra mi rende felice".

C’è pure lo spazio finale per un piccolo spavento. Fortunatamente dura lo spazio di un attimo: "Nel finale sono uscito dal campo per un problema alla caviglia sinistra ma sto bene, non si è trattato di nulla di grave". Sarà a disposizione per la trasferta di Bergamo.

Marcello Giordano