Moro, regista prezioso Skorupski alza un muro

Skorupski 7,5 Nei primi 20’ può poco con i bianconeri indiavolati, ma la ripresa è da fuoriclasse: al 65’ uscita di piede provvidenziale, al 70’ paratona su Pereyra e al 92’ nega il 2-2 a Success.

Posch 7 Soffre le incursioni dell’Udinese. Ma da splendidamente il la all’azione che porta Sansone a segnare il gol annullato dal Var prima dell’intervallo. Nel finale va a rimorchio e firma una rete che vale oro.

Soumaoro 6 Tutte le volte che Beto gli scappa, compresa l’azione dell’1-0, gli varrebbero l’insufficienza. Da matita rossa la svirgolata nei minuti di recupero. In mezzo però c’è una prestazione di rocciosa resilienza nella prima da capitano.

Lucumì 6 Sbanda anche lui nel forcing iniziale dell’Udinese, poi trova le misure strada facendo.

Lykogiannis 6 Dalla sua parte i bianconeri nel primo tempo affondano i colpi come una lama nel burro. Ma è bravo a rimanere con la testa dentro la partita. Moro 7 Dieci minuti per scrollarsi di dosso la ruggine della panchina, ma da lì in poi non sbaglia un pallone. Quello che serve a Sansone nell’azione dell1-1 è roba da scomodare Messi. Va su tutti i palloni e cerca sempre la profondità.

Schouten 6,5 Ci sono due Schouten alla Dacia Arena: quello che nel primo tempo non tiene un pallone e quello che nella ripresa registra il piede, alza il muro e si concede il lusso dell’assist di testa ‘no look’ per il gol di Posch. Alla fine prevale il secondo.

Ferguson 6,5 A un certo punto in campo sembra che di Ferguson ce ne siano due. E va sulla spizzata di Schouten, ma Posch gli ruba il tempo per firmare l’1-2.

Orsolini 6 Con Sansone è l’anima della fase offensiva. Si conquista un probabile penalty, ne propizia un secondo (nel dubbio non fischiati entrambi). Però al 9’ sbaglia un gol che grida vendetta e anche nella ripresa ha la mira sballata. Resta la sua insostituibile energia.

Sansone 7,5 Uomo-assist (per Orsolini) e uomo-gol. Di gol ne segna addirittura due e il primo glielo nega il Var che vede un fuorigioco millimetrico. Per uno che non fa il centravanti di ruolo e che doveva salutare tutti...

Aebischer 6 Geniale, prima dell’intervallo, l’assist di testa per la stoccata di Sansone, annullata poi dall’occhio del Var. Poi molta sostanza.

Cambiaso 6 Stavolta fa il suo.

Soriano 6 Grinta provvidenziale.

Barrow 6,5 Colpisce un legno.

Kasius sv

Voto squadra 7

Allenatore Motta 7 Squadra falcidiata dalle assenze che soffre solo nell’approccio. Poi il direttore d’orchestra sistema tutti gli accordi e ne esce un concerto da applausi. Succede quando il manico è un valore aggiunto.

Massimo Vitali