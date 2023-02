Weekend di riposo per la Bsl, ma di lavoro e grande soddisfazione per la giovane play Allegra Mosconi. La quattordicenne che gioca in pianta stabile nell’under 15 e 17 e nella prima squadra in serie B, ha partecipato a Valenza al raduno dell’Academy Camp Italia territoriale, vera porta d’ingresso per la nazionale under 15.

Le doti di Mosconi, che potrebbe andare a rinverdire le passate convocazioni di Colli e Zanetti in azzurro, non sono passate inosservate allo staff tecnico azzurro e chissà che il promettente talento della Bsl non possa aprirsi l’opportunità di prender parte ai prossimi appuntamenti della nazionale giovanile. Proprio per l’impegno di Mosconi la Bsl ha rimandato all’1 marzo la sfida playout in serie B. La formazione di Paolo Dalè tornerà in campo sabato a Parma nella terza giornata.