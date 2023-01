Motta: "Adesso Zirkzee dimostri quanto vale"

di Massimo Vitali

Zero sconti al suo passato: "Allo Spezia ho vissuto un’esperienza bellissima, ma voglio vincere". Zero notizie sull’Arnautovic convalescente ("non abbiamo una tempistica per il suo ritorno") e zero pure sull’Arnautovic potenziale oggetto del desiderio in Premier League ("non ne so nulla, chiedete a lui"). Il problema è che a oggi anche il mercato in entrata del Bologna è prossimo allo zero. E Thiago Motta forse comincia a fare la bocca all’idea che gennaio non gli porti nulla, o in ogni caso nulla di significativo.

"Se arriva un giocatore in grado di migliorare il livello della squadra sarò contentissimo, ma se non arriva perché non abbiamo la possibilità di prenderlo continueremo così...".

Premessa: la chiacchierata della vigilia di Motta è una piccola partita nella partita il più delle volte priva di emozioni, perché Thiago di fronte alle domande alza un muro al cui confronto il catenaccio di Nereo Rocco era calcio-champagne. Lo Spezia, allora: vale a dire la sua prima stagione da allenatore cominciata e finita. A proposito: perché, nonostante il contratto in essere e la salvezza centrata, le strade di Motta e dello Spezia la scorsa estate si sono divise? Catenaccio puro.

"Lo Spezia è una squadra difficile da affrontare per tutti, una squadra che quest’anno gioca in modo diverso. Ma io penso solo a fare il massimo per provare a vincere questa partita: di tutto il resto possiamo parlare in un altro momento".

Cioè mai. Non che sul tema Arnautovic, che continua a non allenarsi sul campo, Motta sia più foriero di notizie. In Inghilterra scrivono che l’Everton sarebbe di nuovo in pressing sul nazionale austriaco, ma Thiago è un muro di gomma: "Non ho sentito questa cosa e nessuno mi ha detto nulla, neanche Marko. Forse è meglio chiederlo a lui".

A Thiago si può invece chiedere se consideri Arnautovic una pedina come le altre o se viceversa non gli riservi il ruolo che spetta al giocatore più importante del gruppo. "Non è vero che con lui ho lo stesso rapporto che ho con gli altri – osserva Motta –. Anche perché Marko lo conosco da quando era bambino. Non ho lo stesso rapporto con tutti, ma da tutti voglio le stesse cose: impegno, sacrificio e lavoro. E ai giocatori di riferimento chiedo che ogni giorno alzino il livello della squadra".

Altro non c’è, perché alla domanda "sei soddisfatto di quello che fin qui ti ha dato Arnautovic?".

Motta si chiude a riccio: "Marko oggi è infortunato, quando si riprende vediamo". Questa sera intanto, sotto gli occhi di Joey Saputo, vedremo Zirkzee titolare al centro dell’attacco: "E’ l’unica punta centrale disponibile e giocherà. Tocca a lui dimostrare di valere l’investimento importante che il club ha fatto: non solo in partita, ma tutti i giorni". Il resto sono gli stimoli da trovare fino a giugno: l’impresa più difficile a queste latitudini. Ecco il Motta filosofo: "Gli stimoli te li dà il lavoro e la felicità di potersi svegliare la mattina sognando di poter fare qualcosa di importante". C’è un intero girone di ritorno per dimostrarlo.