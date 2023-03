Motta apre le porte di Casteldebole

Il Bologna ha iniziato ieri mattina la marcia di avvicinamento alla sfida con l’Udinese, in programma domenica 2 aprile alle 12.30, riprendendo gli allenamenti dopo 5 giorni di riposo. Assenti Cambiaso e Arnautovic, alle prese con le terapie dopo gli infortuni a inguine e piede destro accusati a Salerno. Lavoro differenziato anche per Nicolas Dominguez, che è quasi pronto per riprendere il lavoro a pieno regime: l’argentino è atteso in gruppo nei primi giorni della prossima settimana, tra lunedì e martedì.

Per la giornata di oggi Thiago Motta ha previsto una seduta di allenamento a porte aperte alle 11 e sarà a ranghi ridotti: ovvero senza i nazionali Skorupski, Posch, Lucumì, Medel, Ferguson, Pyyhtia, Barrow, Zirkzee, senza i tre giocatori ai box e pure senza Primavera e Under 18, impegnati al Viareggio o con le nazionali giovanili. A disposizione, solo 14 giocatori, aspettando a metà settimana i rientri dei nazionali: Bardi, Ravaglia, Soumaoro, Bonifazi, Sosa, Kyriakopoulos, Lykogiannis, De Silvestri, Schouten, Moro, Aebischer, Soriano, Sansone e Orsolini.

m.g.