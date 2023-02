Motta, come si cambia per arrivare in Europa

di Massimo Vitali

Schema fluido. Scambio incessante di ruoli e posizioni. Il terzino che fa l’esterno d’attacco (e viceversa) e la mezzala che fa l’attaccante aggiunto. Il Bologna di Thiago Motta, ormai lo si è capito, è un camaleonte che cambia pelle di continuo per non dare punti di riferimento all’avversario. Un camaleonte che a forza di inanellare vittorie oggi ha tutte le carte in regola per far paura all’Inter, avversario attesissimo domenica al Dall’Ara, nonché per restare aggrappato a quel settimo posto (ieri raggiunto anche dalla Juve) che a giugno potrebbe valere un posto in Conference League. D’accordo, con 15 partite ancora da giocare tutto può succedere, la concorrenza è agguerritissima e già questa sera il Torino può effettuare il controsorpasso, ospitando la Cremonese.

Ma tentar non nuoce e non cavalcare l’onda delle vittorie , firmate innanzitutto dall’uomo che siede in panchina, sarebbe imperdonabile. Cinquant’anni fa Corrado Viciani strabiliava il mondo del calcio alla guida della Ternana col recupero palla e il cosiddetto ‘gioco corto’. Di sicuro Motta, che pure sui banchi di Coverciano nel 2020 si laureò a pieni voti segnalandosi come allievo modello, ignora chi fosse Viciani, eppure al suo secondo vero anno di panchina (escludendo l’infelice parentesi lampo al Genoa) mostra già le stimmate dell’innovatore.

Ci diceva ieri Renzo Ulivieri, che da presidente dell’Associazione Allenatori a Coverciano da anni forgia i tecnici del futuro: "La forza di Motta è quella di un allenatore che non presenta mai lo stesso film: sia in fase di possesso che di non possesso il suo Bologna sa cambiare veste. Ha una fase difensiva organizzata quando l’avversario lo costringe a difendere basso, ma se c’è da difendere alto lo sa fare altrettanto bene. Sa manovrare col possesso palla e insieme verticalizzare. Saper fare tante cose è un grande vantaggio per un allenatore, perché la sua squadra diventa difficilmente leggibile: è quello che cerchiamo insegnare ai nuovi tecnici".

Bravo Thiago che lo ha capito in fretta e che alla guida del Bologna ne ha fatto un punto di forza. Se il valore aggiunto è il canovaccio non è nemmeno così decisiva la qualità degli interpreti. Resta il fatto che poter riabbracciare Arnautovic, Soumaoro e Sansone, tre recuperi possibili per la sfida con l’Inter, non è un dettaglio trascurabile per continuare a coltivare le velleità d’Europa.

Dopodiché, calma e gesso. Settimo alla quarta giornata di ritorno, con 33 punti, lo era anche il Bologna di Mihajlovic nel febbraio 2020, all’indomani della squillante vittoria per 3-2 sul campo della Roma. Poi venne la pandemia e il seguito che tutti conosciamo. Chissà che Thiago il Camaleonte non riesca a cambiare il finale di storia.