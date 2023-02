Motta, dubbio in difesa Sorpresa in mediana?

L’undici titolare scelto da Motta, eccetto un dubbio in difesa, sembrerebbe cosa fatta. Ma può uno stratega nato come Thiago non riservarsi, se non un asso nella manica, almeno una mossa a sorpresa per rendere il suo Bologna meno leggibile da Inzaghi? Il dubbio è tutto lì, probabilmente a centrocampo, dove i titolari annunciati sono Dominguez, Schouten e Ferguson. Ma occhio agli outsider Moro e Medel, portatori sani di caratteristiche diverse ma ugualmente preziose: fosforo e dinamismo il croato, ‘garra’ e atletismo il Pitbull. In difesa, con Posch e Cambiaso padroni designati delle fasce, Motta deve battezzare il partner di Lucumì. Se Soumaoro, recuperato in settimana, negli ultimi allenamenti ha dato le necessarie garanzie all’allenatore sarà lui a fare a sportellate con Lukaku (o Dzeko). In caso contrario Thiago non esiterebbe a puntare di nuovo su Sosa (foto), difensore del quale il tecnico ammira l’ardore e il piede educato e a cui fin qui ha perdonato anche gli strafalcioni difensivi, figli probabilmente dell’inesperienza. E poi c’è l’attacco. Con Arnautovic e Zirkzee ancora al palo e Sansone che ha smaltito l’attacco febbrile ma si accomoderà in panchina, la scelta cadrà su Orsolini e Soriano a supporto di Barrow, promosso nel ruolo di centravanti di scorta. Seconda panchina di fila anche per Raimondo, ieri protagonista con la Primavera. Il resto è cornice, con un Dall’Ara gremito di almeno 28 mila spettatori, che è l’ultimo dato comunicato l’altro ieri dal club. Restano biglietti di poltrona Gold e tribuna, per una sfida che vedrà una massiccia presenza di tifosi interisti: il calcolo preciso è impossibile, la stima li colloca tra i 6 e gli 8 mila.

m. v.