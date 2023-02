Motta e Inzaghi ritrovano Orsato

Bologna-Inter a Orsato: quello che Mihajlovic definiva "il migliore di tutti". Orsato in questa stagione ha diretto i rossoblù una sola volta, lo scorso 11 settembre al Dall’Ara, nella domenica della vittoria per 2-1 sulla Fiorentina. Per l’Inter invece Orsato resta un fischietto ‘sensibile’ dopo la mancata espulsione di Pjanic nello Juventus-Inter dell’aprile 2018 che di fatto consegnò lo scudetto ai bianconeri. Da allora il fischietto di Schio ha diretto i nerazzurri una sola volta, nel settembre 2021, in un Sampdoria-Inter 2-2 condito da nuove polemiche. Scelta coraggiosa (o azzardata) del designatore Rocchi.