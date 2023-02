Motta e Palladino, amici che vanno di corsa

di Massimo Vitali

Ex compagni di squadra al Genoa, amici e oggi allenatori vincenti. E dunque sempre col sorriso a trentadue denti, dal momento che non c’è balsamo più indicato per l’umore di un allenatore che una lunga sequenza di risultati altisonanti.

Thiago Motta e Raffaele Palladino oggi sono gli alleati perfetti degli allenatori senza panchina: cambiare in corsa conviene, perché può stravolgere, in meglio, il senso di una stagione. I due a settembre si sono seduti insieme sulle panchine di Bologna e Monza alla settima giornata e da allora, quasi allo stesso ritmo, hanno cambiato i destini delle rispettive squadre.

Motta sostituiva Mihajlovic, dopo il breve, ma vittorioso interregno di Vigiani. Palladino fu invece ‘sottratto’ alla Primavera del Monza per prendere il posto di Stroppa, l’artefice della storica promozione in A dei brianzoli.

Da allora Bologna e Monza, che quattro mesi fa arrancavano nei bassifondi, in 15 giornate hanno preso a marciare quasi col passo delle big. Se a queste latitudini è giustamente considerato un capolavoro il bottino di 23 punti di Thiago che cosa dovrebbero dire a Monza del lavoro di Palladino, che nello stesso segmento di campionato di punti ne ha conquistati addirittura 25?

Nel dubbio oggi stanno sul piedistallo entrambi, ed entrambi captano un vago sentore d’Europa: segnatamente di quel settimo posto che, dopo il ko del Torino col Milan nell’anticipo di venerdì, il Bologna in caso di vittoria oggi agguanterebbe, sapendo che la stessa chance ce l’ha l’Udinese, avversaria all’ora di pranzo del Sassuolo.

Sognare pertanto è lecito per due che l’Europa, quando erano compagni di spogliatoio, la conquistarono per davvero. Correva l’anno 2008-2009 quando Gian Piero Gasperini trascinava il Genoa alla conquista del quinto posto, con annessa Europa League. Nella macchina perfetta di quel Grifone Palladino segnò 3 reti e Motta addirittura 6.

Poi i due hanno preso strade diverse. Il primo incrocio da allenatori si è consumato all’andata, quando al Brianteo Thiago ha dato scacco all’amico vincendo in rimonta per 2-1 (era il 31 ottobre). Oggi la rivincita.

"Affronto un amico e intanto gli faccio i complimenti" diceva ieri Palladino, ricambiando le belle parole spese nei suoi confronti il giorno prima da Motta. A infermeria non c’è dubbio che oggi stia meglio Palladino. Motta festeggia il ritorno in panchina di Arnautovic e la logica dice che oggi proprio dalla panchina il nazionale austriaco partirà, dopo oltre un mese di stop.

Se prevarrà la logica Thiago in attacco affiderà la maglia di ‘finto centravanti’ a Soriano, schierando Orsolini e Kyriakopoulos sulle corsie esterne. Ma non sempre il calcio è logica e c’è un Arnautovic che freme dalla voglia di esserci.

Nel frattempo ieri ha dimostrato di esserci Vignato, che alla sua prima con l’Empoli ha firmato al ‘94 il gol del 2-2 con cui i toscani hanno acciuffato lo Spezia. Lasciato partire in prestito perché fuori dal progetto e subito decisivo: con 1,9 milioni l’Empoli può esercitare il diritto di riscatto. Ma ci si penserà a giugno.