Motta in contropiede: "Contento, stiamo crescendo Ora dobbiamo imparare a prendere meno gol"

Il maestro non si batte. E neppure l’emergenza. Motta e il Bologna si inchinano alla Dea di Gasp. Il Bologna ci prova a ribaltare le gerarchie e la logica, ma l’Atalanta vince in rimonta. Che i nerazzurri potessero crescere alla distanza, in virtù di una rosa più lunga e di cambi di qualità che Motta non ha complici 8 assenze, era cosa preventivabile. Ma mandare giù il secondo boccone amaro del 2023 è dura comunque: "Ci è mancata un po’ di attenzione. Alla fine abbiamo fatto una buona gara, abbiamo concesso solo tre tiri in porta alla Dea e considerate le condizioni si potrebbe essere contenti. Ma io sarò contento solo quando coroneremo le buone prestazioni con le vittorie. Ora non possiamo fare altro che stare uniti e pensare alla prossima".

Thiago Motta ci mette anche un po’ di ottimismo, nel dopo gara: "Stiamo crescendo, oggi abbiamo creato diverse occasioni, qualcosa in più anche rispetto alla Roma. Abbiamo fatto due buone partite". Ma zero punti.

E infatti il discorso: "Dobbiamo migliorare nel non prendere gol. Ci arriveremo, intanto sono contento delle prestazioni e del fatto che abbiamo creato occasioni contro due squadre forti". Contento delle prestazioni, non dei punti e della classifica: "Perché se non vinci vuole dire che qualcosa ti manca e in qualcosa stai mancando. Ma l’Atalanta ha fatto due gran gol".

Non sta mancando Orsolini: "Così ci può dare una grande mano", chiosa Thiago, che a Udine dovrà fare a meno anche di Medel e Dominguez: "Due gialli che ci stanno, a Udine andremo con chi abbiamo e troveremo altri protagonisti. Sarà un’occasione, sarà una gara difficile ma bella da giocare".

Bello è stato l’omaggio di Riccardo Orsolini a Sinisa e a Vialli. Prima lo spunto e il gol dell’illusorio vantaggio, poi le dita e lo sguardo che puntano verso il cielo e a chi non c’è più: "Il gol è per il mister e per Luca, che avevo conosciuto in nazionale, che purtroppo ci hanno lasciato: fa male, ma anche da questa cosa devo trovare lo spunto per dare di più".

Ci ha provato, il Bologna, a dare di più, nonostante 8 assenti, con una partenza sprint che ha stordito l’Atalanta: "Già, gran primo tempo, il mister ci ha fatto i complimenti all’intervallo e ci ha spronato a non mollare". Peccato che nella ripresa il Bologna sia ricaduto in antichi difetti: "Dieci minuti di black out ci sono costati la partita. Black out e leggerezze. E’ un vero peccato perché un punto l’avremmo potuto portare a casa". E forse il Bologna l’avrebbe pure meritato. Invece, oltre al danno la beffa. A Udine senza Medel e Dominguez, dopo due sconfitte consecutive.

