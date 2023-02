Motta, l’emergenza continua Cinque restano in infermeria

L’emergenza continua. Nessuna buona notizia dall’infermeria: anche a Firenze Thiago Motta dovrà rinunciare ad Arnautovic, Bonifazi, De Silvestri, Medel e Sansone. De Silvestri e Medel dovrebbero rientrare in gruppo all’inizio della prossima settimana, per tutti gli altri se ne riparlerà almeno dopo il Monza. A Firenze ci sarà la prima convocazione di Kyriakopoulos, che nel giorno del suo compleanno spera nell’esordio, anche se Cambiaso e Lykogiannis dovrebbero partire favoriti per una maglia da titolare.

In mediana è ballottaggio tra Dominguez e Moro, con Ferguson e Schouten che dovrebbero ritrovare la maglia da titolare. Nel reparto avanzato, a sostegno di Zirkzee, dovrebbero agire i soliti Soriano e Orsolini, e in difesa conferme in vista per Posch, Soumaoro e Lucumì a protezione di Orsolini. A due giorni dalla trasferta di Firenze, due soli sembrano i ballottaggi da sciogliere tra fascia sinistra e mediana. Anche perché l’emergenza non allenta la presa e Thiago Motta ha ancora possibilità di scelta limitate.