Motta: "Prova di maturità, ora me la godo"

di Massimo Vitali

"Oggi è da gòdere", dice Motta. Da gòdere, proprio così, con l’accento (improprio) sulla o. E potrebbe essere questo lo slogan d’accompagnamento di un Bologna da viaggio che inanella la terza vittoria consecutiva in trasferta.

E così alla fine hanno ragione i ragazzi rossoblù in campo, ma anche i cinquecento tifosi che ieri hanno seguito la squadra al Ferraris.

"E’ bello vedere che c’è sintonia tra quello che la squadra fa sul campo e i nostri tifosi – osserva il tecnico rossoblù –. La nostra gente apprezza che ci sia un gruppo unito, che fa le cose insieme e che si comporta sempre da squadre".

Per uno che ha costruito la sua (fin qui breve) carriera di allenatore sull’idea del collettivo è una goduria su tutta la linea. Dice altro Thiago: "La vittoria è meritata ed è stato il frutto di una grande prova di maturità. Oggi in campo abbiamo reagito a più di un episodio negativo (il riferimento è ai due rigori, ndr) e lo abbiamo fatto perché qui c’è un gruppo che sta maturando e che riesce perfino a trasmettere tranquillità a me che sto in panchina. Non era facile nella mia posizione stare tranquillo, ma se in campo c’è una squadra che è sempre in controllo della partita anche per me diventa tutto più agevole".

In altre circostanze Motta non si era risparmiato nelle sue critiche alle decisioni arbitrali. Ieri invece l’onda dei tre punti ha spazzato via tutti i veleni: anche se un ‘post scriptum’ sulle decisioni prese da Irrati c’è.

"Voglio riguardare bene le immagini e poi dirò qualcosa prima dell’Inter", ha detto il tecnico. Ma il tono era quello di una battuta. Tutto è bene quel che finisce bene. Ma se è finito bene è grazie soprattutto alle giocate di due consumati attori della scena rossoblù.

La differenza? Uno dei due, Soriano, non calcava le scene del gol da quasi due anni. Dice Thiago: "Sono contento per Roberto, un ragazzo che è tra quelli che ha più esperienza e sa come leggere i diversi momenti della partita, sapendo poi trasmettere questa consapevolezza ai compagni. Sono felice per lui: questo gol se lo merita, per tutto il lavoro che ha fatto in questi mesi".

Il pensiero per Orsolini, invece, è all’insegna del ‘bravo Orso però...’.

"Riccardo – dice il tecnico – sta migliorando in tante cose: tante qualità le ha dentro e ancora non lo sa. A lui chiedo soprattutto la continuità".

Una continuità, però, che oggi sta scritta nei numeri. Inutile, però, parlargli di Europa. "Siamo in un buon momento – taglia corto Thiago – stiamo giocando bene e affrontiamo tutte le partite provando a vincerle. Ora è da gòdere (di nuovo, ndr), ma da domani pensiamo all’Inter".

Che forse domenica al Dall’Ara godrà il giusto se il Bologna continuerà ad essere questo.