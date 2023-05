Mourinho in panchina col microfono Ulivieri: "Parole inaccettabili"

José Mourinho ha registrato con un microfono le interazioni con la squadra arbitrale. Il gesto è dovuto, secondo il mister portoghese, al caso vissuto col quarto uomo Serra. Lo Special One ha quindi deciso di tutelarsi dirigendo la propria squadra con un microfono addosso per documentare eventuali screzi con la classe arbitrale, screzi che quest’anno non sono mancati. Questa volta però Mourinho ha scatenato anche l’ira del Presidente dell’Assoallenatori Ulivieri: "Le dichiarazioni di José Mourinho sono inaccettabili. In particolare ammettere di essere andato in panchina con un microfono per registrare i colloqui tra lui e il gruppo arbitrale, giustificando una scelta da lui definita difensiva, prefigura, anche come sola ipotesi, un’azione che mina alle fondamenta l’intero sistema, in una sorta di tutti contro tutti".

Al termine del match tra Monza e Roma Mou si è anche lasciato andare a parole durissime nell’intervista post-partita all’indirizzo dell’arbitro Chiffi: "il risultato è adatto alla partita, con il peggior arbitro trovato in carriera. E ne ho visti tanti di scarsi… Per me è dura giocare con questo arbitro, non è empatico, non crea rapporti con nessuno, espelle un giocatore che scivola perché è stanco morto".

Il tecnico non ha risparmiato critiche nemmeno nei confronti della propria società, rea di non far sentire abbastanza forte la propria voce: "La Roma non ha la forza che hanno anche altre squadre per dire che non vuole certi arbitri. Anche se a volte mi sembra che non ne abbia nemmeno la voglia...il club deve crescere a questo livello".

Il riferimento ad altre squadre potrebbe riguardare l’episodio di Lazio-Torino in cui Sarri si è espresso duramente contro l’arbitro a fine partita, arbitro che è stato successivamente “retrocesso” a dirigere in serie B.

Questa volta potrebbero essere Mourinho e la Roma a pagare, allo Special One è stata notificata un’accusa per “giudizi lesivi dell’arbitro Chiffi” in violazione degli articoli 4.1 e 23.1 del codice di giustizia sportiva, mentre alla società una notifica d’accusa per “responsabilità oggettiva” in merito alle parole del proprio tecnico. Il tecnico di Setúbal ha sconvolto tutti presentandosi in panchina con un microfono per registrare tutto, così da potersi difendere in caso di un eventuale Serra-bis: "Io non sono stupido, sono andato alla partita con un microfono e ho registrato tutto. Dal momento in cui sono entrato e nel momento in cui sono rientrato negli spogliatoi. Mi sono protetto".

Il tribunale Federale potrebbe quindi decidere di squalificare José Mourinho che salterebbe così la delicatissima sfida Champions contro l’Inter, non potendo supportare da bordo-campo una squadra già pesantemente martoriata dagli infortuni.

