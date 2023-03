Mulattieri, doppietta: azzurrini ok in Serbia

serbia

0

italia

2

Primo tempo: 0-0

SERBIA (4-3-2-1): F. Stankovic 6.5; Rogan 6, Drezgic 6, Duric 6.5, Micic 5.5 (42’ pt Ergelas 6); N. Stankovic 6 (17’ st Knezevic 5.5), Petkovic 6.5 (23’ Durasovic 5.5), Miladinovic 5.5 (1’ st Vasiljevic 5.5); Lucic 5 (17’ st Mituljikic 5.5), Mitrovic 5; Raktov 5 (45’ st Hrstic sv). All. Stevanovic 5.

ITALIA (3-5-2): Caprile 6 (41’ st Sorrentino sv); Carboni 6.5, Viti 6.5, Ruggeri 6; Pierozzi 6.5 (1’ st Parisi 6.5), Zapelli 5.5 (14’ st Oristanio 6), Esposito 6.5, Casadei 6, Gallo 6 (1’ st Zanoli 6.5); Baldanzi 7 (32’ st Colombo 6), Mulattieri 7. All. Nicolato 7.

ARBITRO: Minakovic (SRB) 6.

RETI: 8’ e 22’ st Mulattieri

Termina con un successo per 2-0 contro la Serbia il primo dei due test dell’Under 21 a pochi mesi dagli Europei in Georgia e Romania. Ci pensa Mulattieri con una doppietta a regalare un successo meritato ai suoi. L’Italia passa nella ripresa: al settimo calcio d’angolo, Esposito disegna una bella traiettoria che trova una deviazione in area, e la palla finisce sul secondo palo per Mulattieri, che di testa sblocca il risultato. Passano due minuti e su una punizione sempre di Esposito è solo la traversa a negare il raddoppio a Carboni. Il secondo gol arriva al 67’, quando Zanoli si fa largo sulla destra e trova nuovamente l’attaccante del Frosinone, abile a destreggiarsi in area per la sua doppietta personale.