Munoz, buon rientro

Buona la prima per Daniel Evaristo Quiroz Munoz con la casacca della Bolognina Boxe. Il ventinovenne di origini cubane ma ormai bolognese di adozione ha collezionato il suo quarto successo tra i professionisti durante la Ferrara Boxing Night 2023, riuscendo ad avere la meglio sull’esperto Angel Mariano Castillo, trentaquattrenne argentino che ha aveva già collezionato 15 match tra i professionisti con 2 vittorie e 13 sconfitte. L’allievo di Alessandro Dané è così rientrato in modo più che convincente sul ring dopo una lunga assenza (il suo ultimo incontro tra i pro era datato giugno 2021), dimostrando ancora una volta di avere tutte le carte in regola per potersi ritagliare uno spazio importante nella categoria dei medi. Con questo risultato ora Munoz guarda al futuro con maggiore consapevolezza, pronto a intensificare i suoi impegni sul quadrato. Soddisfatto il tecnico Alessandro Dané che ha giudicato in modo più che positivo il rientro del medio cubano: "Per Daniel si è trattato di un ottimo rientro dopo praticamente due anni di inattività. Ha espresso un ottimo senso del ring e man mano che siamo saliti con i round si è messo a proprio agio. Approfitto per ringraziare Massimiliano Durant, ex campione del mondo WBC, per l’organizzazione perfetta di questa riunione". Al rientro vincente di Quiroz Munoz si aggiunge anche un’altra bella notizia per il pugilato bolognese: Amina Golinelli (Boxe Budrio) ha ottenuto la medaglia d’argento agli ultimi Europei Junior che si sono conclusi ieri a Ploiesti in Romania.

La giovanissima atleta di Budrio, da tre anni consecutivi campionessa italiana e già da diversi anni nel giro della Nazionale, bissa così il risultato del 2022, sfiorando ancora una volta il successo continentale, ma confermando di essere una delle boxeur più promettenti della categoria 63 kg a livello internazionale.

Gianluca Sepe