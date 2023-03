Muratori: "Fortitudo, pensiamo già al futuro"

di Massimo Selleri Al termine di una settimana complicata, la Fortitudo ha sconfitto Forlì conquistando la partecipazione ai playoff. L’obiettivo è stato centrato e questo consente al direttore generale del consorzio Innova Gianluca Muratori, il principale finanziatore del club biancoblù, di fare un primo bilancio. "Vincere contro la prima la dice lunga sulle potenzialità di questa squadra – spiega Muratori – e abbiano centrato il nostro traguardo che era entrare nei playoff. Contemporaneamente abbiamo risanato la società e questi mi sembrano due grandi risultati. Forse si poteva fare meglio, ma intanto lo abbiamo fatto e non è cosa da poco". Vediamo nel dettaglio i due punti, partendo dal cammino della squadra. "Io non ho mai avuto dubbi perché abbiamo un’ottima rosa di italiani come Fantinelli Aradori, Candussi e anche gli altri. Molti sono giocatori di serie A e formano un gruppo dal quale partire la prossima stagione dove non dovremo sbagliare gli stranieri. Come proprietà abbiamo messo a disposizione il terzo budget di tutta la serie A2 e non mi pare poco, anche perché abbiamo utilizzato più risorse di quando la Effe è stata promossa in serie A". Secondo obiettivo, il risanamento della società. "Sono molto contento di come la proprietà gestisce la liquidità, i pagamenti...