Muratori: "Vendo la Effe solo a chi ne capisce il significato"

di Filippo Mazzoni

"La Fortitudo non può essere ceduta a chiunque, sono pronto a farlo a persone che sappiano che cosa vuol dire questa società, che conoscano il suo popolo. Anche al doppio del suo valore, non la venderei mai a chi non sa cosa vuol dire". Le parole sono di Gianluca Moratori, rilasciate alla trasmissione Sport Club in onda su E’tv e diretta da Jack Bonora e Luigi Balduini. In una lunga intervista il direttore del Consorzio Innova ha fatto chiarezza sul presente e soprattutto sul futuro. "La Fortitudo ha un valore di 3 milioni, da valutare anche gli impegni per i debiti che risalgono a 1,5 milioni. A chi si proporrà dirò che siamo pronti a rimanere come sponsor". Proprietà della Effe interessa in ballo tra due cordate. "Gentilini? Ci siamo visti 2 mesi e mezzo fa poi più nessun contatto fino alla settimana scorsa. Negli incontri ho avuto una buona impressione; al di là del metodo ci sono cose da affrontare, nella necessità dell’anno scorso dire che non va bene niente non è vero. Dopo l’intervista uscita sul Carlino, sono stato contattato da Maurizio Gentilini per dirmi che stanno elaborando la loro proposta. Non sono però i soli interessati alla Effe – sottolinea Muratori – c’è una seconda cordata, che in questo momento vedo più avanti e arriva dall’imprenditoria bolognese di formazione fortitudina, ai quali spero si possa aggiungere anche Gentilini. In Fortitudo non c’è la disponibilità di Zanetti, se si ambisce a cose importanti serve l’aiuto di tutti, la nostra presenza? Abbiamo deciso da tempo di uscirne". Pronto a passare la mano, c’è già anche una data, il 15 giugno, ma Muratori è chiaro anche su quelli che sono stati i pregressi. "Abbiamo fatto fronte agli impegni salvando la Fortitudo. Basile dice Myers non è entrato perché i conti non tornano? Tornano per Agenzia delle Entrate, Inps e Tribunale, la realtà è che con Myers dovevano arrivare gli sponsor che alla fine non sarebbero entrati". Non cambiano le ambizioni anche dopo l’arrivo di Banks. "Fare la serie A costa 2 milioni in più che l’A2, la scorsa estate ci eravamo prefissati 2 anni di A2, poi ovvio le cose, con energie economiche nuove, possono cambiare. Economicamente andiamo avanti bene così e pensiamo a far divertire il nostro popolo, con un buon roster". Infine parole su Dalmonte e su Sbezzi. "Dalmonte? Lo ringrazio per aver detto sì in una situazione complicata, ma chiedeva rinforzi quando aveva già speso tutto il budget. Sbezzi? E’ un mio caro amico che mi dà consigli".