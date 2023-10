Muro Mezzolara Un punto che va stretto

PISTOIESE

0

MEZZOLARA

0

PISTOIESE: Ricco; Goffredi (33’ st Diodato), Salto, Davì, Chrysovergis; Ferrandino (17’ st Oubakent), Tanasa, Silvestro (9’ st Costa), Piscitella; Nardella (9’ st Di Mino), Marquez. A disp. Valentini, Pertica, Lordkipanidze, Chiesa, Gallitelli. All. Consonni.

MEZZOLARA: Malagoli; Cavina, De Meio, Cestaro, Chelli; Muro, Landi, Fini (21’ pt Pecchia; 11’ st Bellentani); Corsi; Alessandrini (11’ st Benedettini; 41’ st Vecchio), Vassallo (27’ st Fogli). A disp. Bisazza, Catozzo, D’Agata, Novi. All. Nesi.

Arbitro: Vailati di Crema.

Note: ammoniti Consonni, Vassallo, Cavina, Davì, Landi. Angoli: 7-1. Recupero: 1’, 6’.

Anche il Mezzolara riesce a bloccare la Pistoiese: al "Marcello Melani", gli emiliani giocano una partita accorta, intelligente, difendendosi con ordine e provando, di tanto in tanto, a ripartire in contropiede: alla fine è 0-0 e senza che nessuno gridi allo scandalo. Certo, la Pistoiese, giunta al terzo pareggio consecutivo, crea buone, anche ottime opportunità da rete, ma ha il grosso difetto di non concretizzarle. Toscani a fare la partita, Mezzolara pronto ad agire di rimessa, ma soprattutto mai in vero e proprio affanno. Al 6’ mezza girata dell’ex Aglianese Vassallo dall’area piccola, ma il tiro, lento, finisce tra le braccia di Ricco. Al 19’, da una rimessa laterale di Salto sulla trequarti sinistra, mancano la deviazione un paio di calciatori arancioni: il pallone giunge nel mezzo, con Piscitella che interviene con la testa non riuscendo però a rendersi pericoloso (conclusione centrale). Malagoli para senza problemi. Al 28’ Marquez non è lesto ad approfittare di un’uscita a farfalle dell’estremo difensore bolognese, graziandolo da pochi passi. Al 37’ bel cross di Ferrandino dalla destra: Davì tutto solo a centro area non riesce a staccare di testa. Al 40’ traversone rasoterra di Nardella dalla destra, Ferrandino fallisce la deviazione vincente sottomisura. Al 45’ l’arbitro grazia Salto, che stende Corsi lanciato a rete: il gioco prosegue.

Ripresa che si apre sotto il segno del Mezzolara: al 5’ Alessandrini ha l’occasione di castigare gli arancioni, ma il suo tiro da pochi metri è ribattuto da Ricco. Al 22’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’accorrente Piscitella calcia alle stelle da posizione favorevole. Al 29’ splendido esterno destro di Di Mino appena entrato in area, ma Malagoli risponde da campione, alzando la sfera sopra la traversa. Al 31’ ancora duello tra Di Mino e il portiere emiliano: lo vince quest’ultimo, che devia il cuoio in corner. Al 45’ Malagoli si supera, salvando letteralmente su Piscitella: pallone alzato da fuoriclasse, sull’autentica botta dell’avanti dei toscani. Alla fine contestazione del pubblico di casa all’indirizzo di squadra e tecnico. Vero, ma tant’è: il Mezzolara non ha rubato niente.

Gianluca Barni