"Musa è pronto al salto in una big"

Torna a parlare Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow. E lo fa ai microfoni della radio campana Punto Nuovo: "Il Napoli aveva cercato Musa prima dell’arrivo di Kvaratskhelia". Poi Giuntoli ha deciso di affondare il colpo sul georgiano e la storia racconta di come la sua intuizione si sia rivelata geniale: "Spero sempre che il nome di Musa – continua Sorrentino – possa tornare a interessare al Napoli. Barrow a Bologna sta benissimo, ma l’ambizione di un giocatore deve essere sempre quella di salire di livello. Per riuscirci, però, bisogna mantenere le promesse quando si arriva". Quelle che Barrow ora fatica a mantenere, a secco di gol da metà ottobre: "Ma noi siamo pronti per un salto di qualità, se dovesse arrivare una chiamata". Fino ad allora, si attende una reazione da parte di Barrow, con l’aiuto di Thiago Motta: "Sono contentissimo del suo arrivo a Bologna. Lo scorso anno, un altro mio ragazzo, Colley dell’Atalanta, era con lui allo Spezia e me ne parlava benissimo e i fatti confermano la bontà delle sue idee e del suo lavoro".

m. g.