Musa, un gol speciale: "Lo dedico a Mihajlovic"

di Marcello Giordano

Per sé e per la squadra. Ma pure per Sinisa, al quale non era ancora riuscito a dedicare una rete, quella rete che gli mancava dal 16 ottobre. "Finalmente un gol". Finalmente Musa Barrow. L’incantesimo è rotto: cinque mesi e mezzo dopo, l’attaccante ritrova la via del gol, coronando una gara da assoluto protagonista. Il numero 99 rossoblù prima cuce, entrando nelle azioni dei primi due gol, proponendosi, recuperando palla e appoggiandola a Posch prima e a Moro poi. Infine ringrazia il centrocampista croato, che a inizio ripresa aggiusta palla all’ingresso dell’area di rigore e gli scarta un cioccolatino che Musa, di piatto destro, infila all’angolino basso alle spalle di Silvestri. Anche Barrow si iscrive così alla lista dei giocatori recuperati e rilanciati da Thiago Motta: "Sono molto contento, soprattutto perché sono tornato a fare gol, ma pure perché ho aiutato la squadra a vincere". Non è un dettaglio, quest’ultimo passaggio. Perché Musa, l’ultima volta, aveva segnato a Napoli il 16 ottobre scorso. Fu quella la gara che segnò il cambio di passo del Bologna di Motta, ma terminò comunque con un ko (3-2) e in quell’occasione Barrow dovette ringraziare un tutt’altro che impeccabile Meret. Non è impeccabile neppure Silvestri, in occasione del gol che stappa la partita. Ma in occasione del terzo gol il gol è tutto di Barrow, che strappa applausi e abbracci.

Gol sentito, che merita una dedica speciale: "Voglio dedicarlo alla famiglia di Mihajlovic, il mister mi voleva bene". Il passato non si può dimenticare. Il futuro è tutto da costruire: "Europa? Pensiamo partita per partita, vedremo alla fine della stagione", racconta Musa, che ha un obiettivo più stringente, ora che ha ritrovato la via della rete: "Mi manca segnare con continuità, quando il gol non arriva devi continuare a lavorare. Ora anche, devo insistere". Per non perdere la fiducia ritrovata, che per il 99 è benzina fondamentale: "La sento da parte di mister e compagni e anche da parte dei tifosi, che spingono sempre la squadra". L’ha ritrovata lui in se stesso in primis. Ci era andato vicino con l’Inter (rete annullata), questa volta è tutto vero. E la realtà dice soprattutto che il Bologna è squadra vera, forte, con un’anima e uno spartito: "Il campo ha parlato, se giochiamo sempre come oggi possiamo fare bene perché la squadra è forte. Cercheremo di portarci l’entusiasmo della vittoria a Bergamo contro l’Atalanta".