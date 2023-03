Museo del basket, altro stop "Sarà pronto a fine estate"

Slitta ancora l’inaugurazione del museo del basket, il Mubit che, nelle intenzioni della Federbasket, che subito aveva scelto il PalaDozza, avrebbe dovuto coincidere con il centenario della federazione (2021).

Il Covid prima e l’aumento dei costi ha comportato ulteriori rinvii. In occasione del question time, a Palazzo d’Accursio, botta e risposta tra l’assessore comunale Simone Borsari e i consiglieri Samuela Quercioli e Matteo Di Benedetto, che hanno chiesto ulteriori chiarimenti.

Quercioli, in particolare, faceva riferimento a una precedente uscita, nella quale si diceva che i lavori avrebbero dovuto considerarsi conclusi per il 31 maggio. La discussione, a Palazzo d’Accursio, ha preso il via dalla constatazione del fatto che, nel frattempo, anche a Pesaro sono stati avviati dei lavori per la realizzazione di un altro museo del basket.

"I lavori stanno procedendo. L’impresa esecutrice – la replica dell’assessore Borsari – sta incontrando difficoltà nel reperimento di materiali soprattutto legati alle componenti impiantistiche. Si presume che i lavori possano terminare entro la fine dell’estate".

Arriva dall’assessore Borsari una notizia positiva per quello che riguarda i costi della struttura: "al momento non sono previsti ulteriori costi, rispetto a quelli approvati".

I consiglieri Quercioli e Di Benedetto, in occasione della replica, hanno manifestato le loro perplessità,

"Non mi ritengo soddisfatta – le parole di Quercioli – perché non sono stati precisate alcune questioni".

Se la cava con una battuta, invece, Di Benedetto. "Visto che a Pesaro sono partiti dopo e sembrano aver già portato a termine l’iter – sottolinea –, forse sarebbe meglio chiedere qualche consiglio al comune marchigiano".

Entro la fine del 2023, però, il Mubit dovrebbe occupare una zona del PalaDozza, per rendere l’impianto – almeno queste erano le indicazioni iniziali – fruibibile da parte della cittadinanza per tutti i giorni dell’anno.

a. gal.