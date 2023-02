Musolesi, niente Europei La rincorsa a Parigi 2024 continuerà su altri campi

Niente Europei indoor per Federico Musolesi, il ventiquattrenne del Castenaso Archery Team di Carla Di Pasquale in doppio tesseramento con il centro sportivo Aeronautica. Federico avrebbe dovuto volare in Turchia, a Samsun. Ma il terremoto prima ha comportato uno spostamento dell’appuntamento internazionale al 19-24 febbraio, poi, vista la gravità di quanto accaduto, si è arrivati alla cancellazione definitiva. Il cammino di Federico però prosegue perché l’obiettivo ambizioso dell’azzurro che nei mesi scorsi ha battuto anche alcuni protagonisti eccellenti di Tokyo 2020 è quello di staccare il pass per Parigi 2024 e portare così Bologna alle prossime Olimpiadi di Francia.