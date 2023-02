Musolesi, una tappa verso i Giochi Andrà agli Europei di Samsun

Una bella notizia che riguarda Federico Musolesi, il giovane che vanta il doppio tesseramento con il Cs Aeronautica Militare e Castenaso Archery Team. L’arciere delle Due Torri, che si è trasferito in Piemonte, è stato convocato per prender parte agli Europei indoor di tiro con l’arco, in programma dal 13 al 18 febbraio a Samsun, in Turchia. Una chiamata che attesta la crescita del ragazzo che non fa mistero di puntare ancora più in alto.

Musolesi ha iniziato il cammino per provare a staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.