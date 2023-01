Napoli cercherà di fermare l’Oilimpia

L’altro anticipo di questa quattordicesima giornata del campionato di serie A vede Trento impegnata sul campo di Brescia. Siamo a due turni dal termine del girone d’andata e per il momento solo le prime tre squadre della classifica, Milano, la Virtus e Tortona, sono già qualificate per la final eight di Coppa Italia, mentre le altre cinque posizioni sono ancora tutte da definire. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere Trieste ospita Scafati, mentre Reggio Emilia attende la visita di Sassari. A Napoli, invece, spetta il difficile compito di provare a fare punti contro la capolista Milano.

Oggi: Brescia-Trento. Domani: Venezia-Verona, Brindisi-Varese, Reggio Emilia-Sassari, Pesaro-Treviso, Trieste-Scafati, Napoli-Milano.

Classifica: Milano e Virtus Bologna 22; Tortona 18; Trento, Pesaro, Brescia, Varese e Venezia 14; Scafati e Brindisi 12; Sassari, Treviso e Verona 10; Trieste e Napoli 8; Reggio Emilia 6.