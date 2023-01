Napoli e Roma, stop alle trasferte dei tifosi

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha firmato ieri il decreto che prevede lo stop alle trasferte per due mesi per le tifoserie di Napoli e Roma, disponendo per questo periodo di tempo la chiusura dei settori ospiti degli stadi dove le due società sportive disputano gli incontri in trasferta. Un provvedimento che segue gli scontri tra le due tifoserie avvenuti domenica scorsa sull’A1 all’altezza di Arezzo. È stata inoltre anche vietata la vendita di biglietti per l’accesso ai medesimi impianti sportivi e per gli stessi incontri nei confronti delle persone residenti nelle province di Napoli e Roma.