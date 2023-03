Neirotti e Boninsegna spingono la Fcr Edil

Clai Imola

1

Vtb Bologna

3

(25-17, 22-25, 23-25, 22-25)

CLAI IMOLA: Arcangeli 3, Cammisa 9, Cavalli 3, Curti, Folli, Mastrilli (L1), Migliorini 11, Missiroli 7, Morciano, Moretto 15, Ndiaye, Rizzo 7, Telarini (L2). Non entrata: Tasholli. All. Caliendo.

VTB FCREDIL : Bernardeschi, Boninsegna 9, Fiore 16, Laporta (L1), Neriotti 13, Pavani 6, Ristori 18, Saccani 5, Taiani. Non entrate: Campisi, Cavalli (L2), Dall’Olmo. All. Zappaterra.

Arbitri: Bacchella e Fumagalli.

Anche l’aritmetica si appresta a coronare la FcrEdil Bologna ad assoluta regina del girone D. La Vtb non si ferma, passa anche a Imola in rimonta, raccogliendo la diciassettesima vittoria in 18 gare. Dovesse piegare il Campagnola sabato, potrebbe festeggiare con 6 giornate di anticipo l’accesso ai playoff. E’ ovviamente capolista, Bologna, che a Imola difende il +9 su Altino vincendo in rimonta per la seconda volta nelle ultime tre giornate, dimostrando anche la capacità di soffrire: merito di Neriotti e Boninsegna, che indirizzano il finale di secondo set, mentre Fiore e Ristori sono decisive nel 23-25 del terzo, che ribalta l’inserzia di un match che Bologna chiude al quarto, per la soddisfazione del tecnico Andrea Zappaterra: "Sappiamo reagire quando le partite si complicano. Stiamo costruendo un sistema di interazioni molto positivo che, nei momenti decisivi, sta pagando".

Le altre gare: Volley Modena-Zerosystem Modena 0-3, Campagnola-Cesena 3-2, Jesi-Trevi 3-0, Altino-Ravenna 3-0, Forlì-Corridonia 3-2. Riposa: Clementina.

La classifica: Vtb FcrEdil Bologna 49; Altino 40; Ravenna 31; Forlì 30; Imola 28; Jesi 26; Corridonia 25; Campagnola, Cesena, Trevi 24; Clementina 22; Zerosystem Modena 11; Modena 8.

Marcello Giordano