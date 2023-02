Nel 2017 Gabigol firmò l’unica sfida delle 12.30

Solo una volta Bologna e Inter si sono affrontate in un lunch match: e in quell’unico precedente fu l’Inter a spuntarla con una vittoria dal sapore di beffa, per il nome del marcatore. Correva il febbraio 2017 quando il brasiliano Gabigol, arrivato in estate come acquisto crack dell’allora patron Tohir, segnò il suo primo e unico gol italiano firmando il successo dei nerazzurri entrando nell’ultimo quarto d’ora. Quella era l’Inter di Pioli che avrebbe chiuso la stagione al settimo posto nonostante i 24 gol di Icardi, mentre il Bologna di Donadoni avrebbe terminato 15esimo con gli 11 gol Destro.