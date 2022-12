Nel mirino del club anche il laziale Fares

"Il prossimo step è portare giocatori dal settore giovanile in prima squadra. Nell’ultima stagione abbiamo ottenuto scudetti e risultati. Questo è l’ultimo passo che ci manca", dice l’ad Claudio Fenucci nell’ambito di una serata dedicata al settore giovanile al teatro delle Celebrazioni, per festeggiare Natale e Capodanno nel ricordo di Mihajlovic.

Ieri, intanto, la squadra ha svolto allenamento mattutino: assente il solo Zirkzee, in dubbio per la trasferta dell’Olimpico con la Roma del 4 gennaio. In vista anche la riapertura del mercato, che vede i rossoblù a caccia prima di tutto di un terzino sinistro, aspettando gli incontri con gli agenti di Dominguez, Orsolini e Vignato per la discussione del rinnovo dei contratti in scadenza il 30 giugno 2024. Il moldavo Reabciuk (24 anni) è l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra i difesa, ma spunta il nome di Fares (26) della Lazio, attualmente infortunato. Se il Bologna non dovesse chiudere prima per un altro obiettivo, il laziale, in caso di recupero, potrebbe entrare nei radar.