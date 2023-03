Neriotti e Fiore esaltano la Fcr Edil: sono nove i punti di vantaggio su Altino

Vtb Bologna

3

Volley Modena

0

(25-16, 25-15, 25-21)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Bernardeschi, Boninsegna 5, Cavalli (L2), Dall’Olmo 4, Fiore 13, Laporta (L1), Neriotti 12, Pavani 7, Ristori 7, Saccani 3, Taiani, Tonelli. Non entrata: Campisi. All. Zappaterra.

VOLLEY MODENA: Boscani 1, Coccoli 6, Dangiolella, Fiore 3, Kraja 2, Lorenzi 2, Malenotti (L1), Martinato 1, Quinteros 5, Sperati 1, Tonello 3. Non entrate: Amatucci, Garavaglia (L2), Otta. All. Marazzi.

La fuga in vetta è realtà. La Fcr Edil Bologna sfrutta nel migliore dei modi il turno di riposo della seconda della classe Altino, per allungare sulla diretta concorrente e blindare il primato.

Le ragazze di coach Zappaterra regolano in tre set senza patemi il fanalino di coda Volley Modena. La vittoria è netta, Neriotti e Fiore sono le trascinatrici in attacco di un gruppo a cui coach Zappaterra può dare spazio nella sua interezza, esplorando la profondità della panchina e approfittandone per dare condizione e abitudine al gioco anche a chi gioca meno, in preparazione di Coppa Italia e playoff, quando gli impegni ravvicinati potrebbero rendere necessarie rotazioni più ampie rispetto al solo sestetto titolare.

Bologna si porta a +9 sulla seconda in classifica ed è addirittura a +18 sulla quarta della classe Imola, prossima avversaria e prima esclusa dai playoff, quando al termine della stagione regolare restano 8 giornate.

Le altre gare: Ravenna-Zerosystem Modena 3-1, Clementina-Imola 3-0, Cesena-Jesi 3-2, Corridonia-Campagnola 0-3, Trevi-Forlì 3-2. Ha riposato: Altino.

La classifica: Vtb Frc Edil Bologna 46; Tenaglia Altino 37; Mosaico Ravenna 31; Clai Imola, Bleuline Forlì 28; Lucky Wind Trevi, Corlplast Corridonia 24; Angelini Cesena, Pieralisi Jesi 23; Clementina Castelbellino, Tirabassi & Vezzali Campagnola 22; Tieffe Zerosystem Modena, Volley Modena 8.

Marcello Giordano