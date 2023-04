Nessuna frenata in curva: i tifosi sono già da Europa

Il sogno Conference League è una salita che adesso per i ragazzi di Thiago si è fatta impervia. Ma c’è un Bologna che al Bentegodi ha dimostrato ampiamente di essere già da Europa: quello dei tifosi. Nella grammatica di curva succede solo alle grandi tifoserie di incitare la squadra dal primo all’ultimo minuto, a prescindere dall’esito della sfida, e anzi intensificando i decibel con la squadra in svantaggio. E’ quello che è successo a Verona, dove la diapositiva più bella è stata la foto di gruppo di un popolo, quello rossoblù, fiero di rappresentare una città e i suoi colori calcistici. In quattromila alla fine hanno risposto alla mozione del cuore, dando prova di una compattezza che non è sfuggita nemmeno ai rivali dell’Hellas, che sui social hanno reso omaggio alla prova di forza di una tifoseria, quella rossoblù, non proprio amica dei veronesi. L’unico inconveniente del maxi esodo è stata la lunghissima attesa a fine partita dei bolognesi, che per una precauzione di ordine pubblico hanno dovuto attendere sia prima di lasciare le gradinate del Bentegodi che prima di abbandonare, in pullman e auto, il parcheggio loro riservato nelle adiacenze dello stadio.

Contatti con la tifoseria dell’Hellas non ce ne sono stati, anche per l’enorme spiegamento di forze dell’ordine che, filtrando tutti gli accessi, hanno fatto da cordone di protezione attorno ai tifosi rossoblù.

Durante la partita oltre al toccante omaggio a Mihajlovic l’ha fatta da padrone il nuovo coro della curva, rivisitazione in chiave bolognese dell’argentino ‘Muchachos’, con le parole che in fondo rappresentano perfettamente un auspicio di Europa: "Col Bologna in fondo al cuor tornerà a tremare il mondo, rivogliamo lo squadron...".

Sul finire della settimana tornerà in città Saputo per assistere al big-match con la Juve. Obiettivo del tifo: ripetere la prova di forza e compattezza anche al Dall’Ara, per surclassare i rivali bianconeri attesi in gran numero in uno stadio che viaggia verso il tutto esaurito.

Massimo Vitali